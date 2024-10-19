Собянин: пандемия показала, что система российского здравоохранения работает

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пандемия коронавируса стала экзаменом, который продемонстрировал работу системы здравоохранения России, заявил Сергей Собянин в ходе пленарной сессии "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния" на VII Московском финансовом форуме.

Мэр обратил внимание, что российскую систему здравоохранения нередко критикуют, приводя в сравнение модели, действующие в других странах. Речь идет о Германии, США и Великобритании. Тем не менее, в период пандемии они оказались не в состоянии оказать своим гражданам своевременную медицинскую помощь, указал Собянин. При этом, по его словам, в России, и в частности в Москве, сложилась другая ситуация.

"У нас такого не было. Конечно, у нас был просто вал проблем, это кризис был в нашей обычной жизни, тем не менее мы справились с ним. Сложно, тяжело, но справились лучше. Все познается в сравнении", – цитирует главу города портал мэра и правительства столицы.

Собянин также отметил, что успешно пройти пандемию системе здравоохранения удалось в том числе за счет амбициозных целей по развитию здравоохранения, социальной сферы и инфраструктуры в целом, которые ставил Владимир Путин. При этом национальные проекты дают представление лишь о части проводимой работы, указал мэр.

Глава города также подчеркнул, что Москва продолжает успешно развиваться даже на фоне вызовов, с которыми она сталкивалась на протяжении нескольких лет, в том числе в сфере здравоохранения.

Ранее Собянин рассказал, что на данный момент сервис "Цифровая реанимация" действует в 23 стационарах Москвы. Он позволяет собирать в электронном виде все результаты наблюдения за состоянием пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии. Таким образом, в столице продолжается цифровизация инфраструктуры здравоохранения, что позволяет автоматизировать все процессы лечебной деятельности.