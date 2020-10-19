Массовая вакцинация от коронавируса начнется в столице в декабре – январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в Москве в декабре – январе, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

"В ноябре Москва планирует получить первые, более-менее крупные партии вакцины от коронавируса. В декабре – январе начнем массовую вакцинацию населения", – говорится в сообщении.

Мэр подчеркнул, что массовая вакцинация станет окончательной победой над пандемией.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В среду, 14 октября, Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Препарат "ЭпиВакКорона" был разработан в центре "Вектор".

Владимир Путин рассказывал, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность. По его словам, она зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ.

