Собянин рассказал о росте популярности инвестиционной карты Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С лета прошлого года обновленной инвестиционной картой Москвы воспользовались порядка 30 тысяч раз. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Летом 2022 года мы обновили эту карту. <...> Для детального выбора собрали массу аналитической информации. <...> Предприниматели могут теперь оценить инфраструктуру вокруг объектов. Сегодня на карте – больше 200 площадок под локализацию бизнеса любого масштаба", – написал мэр.

Он уточнил, что при выборе площадки компаниям доступна информация о плотности населения в районе ее размещения, о транспортной и другой инфраструктуре. В числе доступных объектов есть и "Технополис "Москва". Также на карте можно найти проекты государственно-частного партнерства.

Особой популярностью среди предпринимателей в последнее время пользуются промышленные территории, технопарки, производственные помещения, а также территории, которые вошли в программу комплексного развития.

Ранее стало известно, что Москва пятый раз подряд заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2022 года. Второе место снова досталось Татарстану, а третье – Подмосковью, Нижегородской и Тюменской областям.

