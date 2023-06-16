Москва заняла первое место в рейтинге АСИ по инвестклимату в России

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Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву.

При этом отмечается, что столица возглавляет рейтинг пятый год подряд. Второе место занимает Татарстан, который также удерживает свою позицию уже пятый год подряд.

Третью строчку заняли сразу три региона: Московская, Нижегородская и Тюменская области. На четвертом месте – Тульская и Сахалинская области, Башкирия. Пятое место поделили Новгородская область и Краснодарский край, который в прошлом году занимал восьмое.

В десятку рейтинга также попали Санкт-Петербург, Чечня, Калужская область, Крым, Смоленская область, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Магаданская и Самарская области и Карелия.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ АСИ оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

Ранее стало известно, что Москва в четвертый раз подряд заняла первое место в национальном рейтинге по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

На данный момент на портале мэра и правительства Москвы представлено свыше 400 услуг и сервисов. Самые востребованные из них – "Электронный дневник школьника", "Электронная медицинская карта", "Прием показаний приборов учета воды и тепла", "Просмотр информации о посещении и питании ребенка в школе, детском саду, колледже".

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