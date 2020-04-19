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Москва 24

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Общество

00:21

Собянин поздравил москвичей с Пасхой

мэр Москвы Сергей Собянин общество религия праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Москвы Сергей Собянин написал поздравление для москвичей с Воскресением Христовым. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Пасха – торжество жизни, дороже которой ничего нет. Это чувство согревает нас в нынешний сложный период, когда пандемия коронавирусной инфекции испытывает весь мир на прочность", – заявил Собянин.

По словам мэра, в сегодняшней ситуации важно проявить сплоченность, поддержать врачей и помочь людям старшего поколения. Кроме того, поддержка нужна тем, кто остался без работы из-за пандемии.

"Пандемия – это тест на человечность, который мы вместе обязательно пройдем, следуя нравственным ценностям, сформулированным в заповедях Христа", – подчеркнул Собянин.

Он отметил, что Пасха – один из самых долгожданных праздников для христиан. При этом в нынешних условиях стоит воздержаться от посещения храмов.

"Закрытые двери храмов не должны стать препятствием для светлой пасхальной радости. Ибо мы празднуем воскресение Того, Кто проходит дверями затворенными", – заявил Собянин.

В конце поздравления градоначальник пожелал жителям крепкого здоровья и сердечного тепла.

"Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, сердечного тепла, благополучия и всего самого доброго", – заключил Собянин.

Ранее мэр Москвы внес изменения в пропускной режим Москвы. Так, с 22 апреля будут введены дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией СOVID-19.

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