Собянин поздравил москвичей с Пасхой

00:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мэр Москвы Сергей Собянин написал поздравление для москвичей с Воскресением Христовым. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Пасха – торжество жизни, дороже которой ничего нет. Это чувство согревает нас в нынешний сложный период, когда пандемия коронавирусной инфекции испытывает весь мир на прочность", – заявил Собянин.
По словам мэра, в сегодняшней ситуации важно проявить сплоченность, поддержать врачей и помочь людям старшего поколения. Кроме того, поддержка нужна тем, кто остался без работы из-за пандемии.
"Пандемия – это тест на человечность, который мы вместе обязательно пройдем, следуя нравственным ценностям, сформулированным в заповедях Христа", – подчеркнул Собянин.
Он отметил, что Пасха – один из самых долгожданных праздников для христиан. При этом в нынешних условиях стоит воздержаться от посещения храмов.
"Закрытые двери храмов не должны стать препятствием для светлой пасхальной радости. Ибо мы празднуем воскресение Того, Кто проходит дверями затворенными", – заявил Собянин.
В конце поздравления градоначальник пожелал жителям крепкого здоровья и сердечного тепла.
"Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, сердечного тепла, благополучия и всего самого доброго", – заключил Собянин.
Ранее мэр Москвы внес изменения в пропускной режим Москвы. Так, с 22 апреля будут введены дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией СOVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: