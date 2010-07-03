Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2019 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин подписал закон о столичном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Общий объем доходов бюджета города в этом году составит 2 триллиона 463 миллиарда 534,7 миллиона рублей. Общий объем расходов бюджета столицы – 2 триллиона 739 миллиардов 543,8 миллиона рублей. Дефицит бюджета города остается неизменным – 276 миллиардов 9,1 миллиона рублей.
Общий объем доходов столичного бюджета на 2020 год составит 2 триллиона 446 миллиардов 799,1 миллиона рублей, на 2021-й – 2 триллиона 586 миллиардов 52,9 миллиона рублей. Расходы составят 2 триллиона 686 миллиардов 477,6 миллиона рублей и 2 триллиона 765 миллиардов 909,2 миллиона рублей соответственно, а дефицит бюджета – 239 миллиардов 678 миллионов 517,5 тысячи рублей и 179 миллиардов 856 миллионов 214,3 тысячи рублей соответственно.
В начале декабря 2018 года мэр подписал закон о бюджете столицы на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. В ноябре документ приняли в Мосгордуме.
В начале марта Собянин закон внес в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета на указанные периоды. Комиссия Мосгордумы по экономической политике и финансам поддержала поправки.
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