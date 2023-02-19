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16:22

Мэр Москвы

Собянин: Участок МСД между Лухмановской и Покровской улицами будет запущен уже в сентябре

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Участок Московского скоростного диаметра (МСД) между улицами Лухмановская и Покровская откроют в сентябре 2023 года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Это: 4,7 км новых дорог; 2 путепровода; 1 подземный пешеходный переход возле Сочинской улицы", – отметил мэр.

По словам Собянина, строительство уже завершилось практически на 70 процентов.

Мэр добавил, что возведение МСД происходит в несколько этапов. Кроме того, недавно был открыт участок скоростного диаметра от Покровской улицы до Зенинского шоссе.

Ранее Собянин рассказал об уникальных дорожных проектах, которые в этом году улучшат жизнь автомобилистов.

По словам мэра столицы, в 2023 году планируется завершить несколько важнейших дорожных проектов – Московский скоростной диаметр, Южную рокаду, несколько развязок на МКАД.

Ликсутов рассказал об изменениях после открытия основного участка МСД

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