В Москве обустроят 32 километра выделенных полос

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В 2019 году в Москве обустроят более 32 километров выделенных полос. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.

Мэр назвал организацию выделенных полос мировой практикой и заявил об их эффективности в столице.

Выделенные полосы - мировая практика, и в Москве они показали свою эффективность. Городской транспорт стал ходить регулярнее и до 25% снизилось количество ДТП. Ежедневно по выделенкам проезжают 3,3 млн пассажиров. Так что в этом году обустроим еще больше 32 км полос "А". — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 января 2019 г.

С 14 января выделенные полосы появились на Калужском шоссе и Минской улице. В конце декабря 2018 года сразу четыре выделенные полосы запустили в столице – на Кутузовском проспекте, 2-й улице Машиностроения, улице Верхние Поля и на Волгоградском проспекте.

В конце ноября 2018 года рядом с Политехническим музеем запустили первую в Москве двойную выделенную полосу.