Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Выделенные полосы запустят на Калужском шоссе и Минской улице. С 14 января по ним смогут ездить автобусы и троллейбусы 49 маршрутов. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Выделенные полосы вводятся на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети, в число которых входят и Минская улица, и Калужское шоссе. Запуск выделенных полос позволит наземному транспорту поехать здесь быстрее, а пассажирам – сэкономить время в пути и время ожидания на остановке. Таким образом, пассажиры смогут более точно планировать продолжительность поездки", – сказал он.

Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, выделенная полоса на Калужском шоссе протяженностью 6,7 километра будет проходить от дома 14, строения 2 до выезда из деревни Городище в оба направления. По ней будут курсировать автобусы 35 маршрутов.

А выделенка на Минской улице протяженностью 3,5 километра пройдет от Ломоносовского проспекта до Сеславинской улицы с разрывом на участке от съезда на Кутузовский проспект до площади Ромена Роллана. И от Большой Филевской улицы до Ломоносовского проспекта с разрывом на отрезке от Малой Филевской улицы до площади Ромена Роллана. По ней будут ездить автобусы 12 маршрутов и троллейбусы двух маршрутов.

В конце 2018 года в столице появились четыре новые выделенные полосы.

Полоса для общественного транспорта протяженностью 500 метров расположилась на участке Кутузовского шоссе от улицы Дмитрия Разумовского до улицы ЦНИИМОД в Зеленограде по направлению к Георгиевскому проспекту. По ней следуют автобусы пяти городских и междугородних маршрутов, которыми ежедневно пользуются более пяти тысяч человек.

Еще одну выделенку организовали на 2-й улице Машиностроения – от владения 14, строения 1 до съезда с Третьего транспортного кольца на Волгоградский проспект. По полосе длиной 160 метров проезжают автобусы четырех маршрутов, каждый день они перевозят более пяти тысяч человек.

Выделенка протяженностью 560 метров появилась на улице Верхние Поля – на участке от Чагинской улицы до остановки общественного транспорта "Рынок Садовод" по направлению к МКАД. По ней следуют автобусы 18 городских и междугородних маршрутов. Ежедневно этими автобусами пользуются около 11 тысяч человек.

Четвертая полоса для общественного транспорта организована на Волгоградском проспекте. Она проходит от дома 59 на дублере магистрали до дома 56, корпуса 1 в оба направления. По выделенной полосе протяженностью 1,2 километра проходит 17 автобусных маршрутов, которыми пользуются около 20 тысяч горожан ежедневно.