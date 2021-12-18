Собянин: около 450 тыс человек в день пользуются БКЛ в Москве

Фото: vk.com/mossobyanin

Около 450 тысяч человек в день в Москве активно пользуются Большой кольцевой линией. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

"Вижу много откликов в сетях – москвичи пишут, что экономят теперь до получаса в дороге, отмечают дизайн станций. Пользуйтесь с удовольствием", – говорится в публикации мэра.

Градоначальник также добавил, что БКЛ выросла почти в два раза благодаря открытию нового участка. По его словам, станции "Каховская" и "Кунцевская" стали самыми популярными у пассажиров.

Ранее Андрей Бочкарев заявлял, что запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) метро улучшит транспортную доступность более 100 столичных точек притяжения.