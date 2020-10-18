Собянин заявил о снижении мигрантов в Москве на 40%

08:54
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве в этом году число мигрантов снизилось на 40 процентов. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что такая тенденция повлияла на занятость в городских службах.
"Это влияет на рынок труда, особенно на те должности, которые заняты временно, на уборку снега. Это ручной труд: лопата, метла, лом. Не все москвичи готовы работать на таких работах", – рассказал градоначальник.
По словам Собянина, данную проблему возможно решить путем привлечения работников из других регионов.
Также мэр заявил, что столичные службы работали в усиленном режиме для того, чтобы подготовить к зиме жилищный фонд, коммуникации и энергетику, добавив, что это городу удалось.
Ранее Сергей Собянин отметил, что Москва является одним из ведущих европейских городов по чистоте и использованию дорожной техники. В столице создана целая сеть городских организаций, которые оснащены всем необходимым оборудованием, техникой, производственными базами.
Собянин рассказал о подготовке столичных дорог к зиме
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