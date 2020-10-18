Собянин заявил о снижении мигрантов в Москве на 40%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве в этом году число мигрантов снизилось на 40 процентов. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что такая тенденция повлияла на занятость в городских службах.

"Это влияет на рынок труда, особенно на те должности, которые заняты временно, на уборку снега. Это ручной труд: лопата, метла, лом. Не все москвичи готовы работать на таких работах", – рассказал градоначальник.

По словам Собянина, данную проблему возможно решить путем привлечения работников из других регионов.

Также мэр заявил, что столичные службы работали в усиленном режиме для того, чтобы подготовить к зиме жилищный фонд, коммуникации и энергетику, добавив, что это городу удалось.

Ранее Сергей Собянин отметил, что Москва является одним из ведущих европейских городов по чистоте и использованию дорожной техники. В столице создана целая сеть городских организаций, которые оснащены всем необходимым оборудованием, техникой, производственными базами.

