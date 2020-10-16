Собянин заявил, что Москва является лидером среди европейских городов по чистоте дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва является одним из ведущих европейских городов по чистоте и использованию дорожной техники, заявил Сергей Собянин при осмотре транспортно-разгрузочного узла (ТРУ) "Бирюлево-Западное".

Мэр отметил, что в свое время, в основном в период перестройки, было принято решение отдать всю эксплуатацию коммерческим организациям, однако ничего хорошего из этого не получилось.

"Пришлось заново все перестраивать, создавать мощные городские организации, начиная от уровня эксплуатации магистральных дорог до проезжих дорог и дорог в микрорайонах и во дворах", – отметил Собянин.

По его словам, в столице создана целая сеть городских организаций, которые оснащены всем необходимым оборудованием, техникой, производственными базами.

"Они могут надежно эксплуатировать большую часть, подавляющую часть города даже в самых сложных условиях", – сказал Собянин, добавив, что впереди зима – самый тяжелый период эксплуатации.

Мэр подчеркнул, что общая протяженность городских дорог составляет около 6,5 тысячи километров, по которым ежедневно передвигаются 12 миллионов человек и миллионы машин.

"Нужно каждый день, круглые сутки поддерживать в нормальном состоянии это гигантское дорожное хозяйство: мыть, убирать, ремонтировать, бороться с гололедом, вывозить снег", – пояснил мэр.

По сравнению с 2000-ми годами объем дорожного ремонта увеличился на 70% и последние годы составляет порядка 17 миллионов квадратных метров ежегодно. Каждый год на дороги наносится порядка трех миллионов квадратных метров разметки, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В городе используется 18,3 тысячи единиц дорожно-уборочной и коммунальной техники, а также 6,9 тысячи единиц прочей сопутствующей техники. Также город располагает около 30 тысячами единиц средств малой механизации, оборудования и инвентаря.

Перемещение и расход топлива используемой техники контролируется с помощью ГЛОНАСС. При ремонте дорог в городе применяются асфальтобетонные смеси с 25 асфальтобетонных заводов.

Создание ТРУ в непосредственной близости от пяти асфальтобетонных заводов позволило значительно снизить затраты времени и ресурсов на доставку сырья.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что перевод сотрудников городских служб на удаленку не повлияет на качество услуг.