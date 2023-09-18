Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в понедельник, 18 сентября, открыл движение по развязке на пересечении МКАД и Липецкой улицы. Ее реконструкцию удалось завершить на 16 месяцев раньше запланированного срока.

"Очень масштабный, крупный и важный объект. Это новая развязка на пересечении улицы Липецкой и МКАД, по сути дела – новые южные ворота Москвы с выходом на трассу М4 "Дон". <...> Так что поздравляю!" – сказал градоначальник.

Он уточнил, что развязка улучшит транспортную доступность районов Бирюлево Западное и Восточное, а также прилегающих территорий Подмосковья, где суммарно проживает почти полмиллиона человек.

Данный проект является частью программы модернизации МКАД, в рамках которого планируется реконструировать 22 развязки в районах пересечения с вылетными магистралями.

Ранее мэр анонсировал скорое открытие нового дублера Боровского шоссе в ТиНАО. Его готовность в настоящее время оценивается на 98%. Протяженность дороги составит 1,6 километра, она соединит Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино.



Новый дублер Боровского шоссе в ТиНАО готов на 98%