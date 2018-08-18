Водная станция и скалодром. В Парке Горького откроется гигантская детская площадка

В Парке Горького откроется детская площадка с водной станцией, горками и скалодромом 25 августа. Об этом сообщил на своей странице в Twitter Сергей Собянин.

"25 августа в Парке Горького откроется огромная детская площадка – почти 2 га. Чего там только не будет: 29 качелей, водная станция с каналами, дамбами и плотинами, горки, скалодром и многое другое. В том числе для детей с ограниченными возможностями. Все это к 90-летию парка", – написал мэр Москвы.

25 августа в Парке Горького откроется огромная детская площадка - почти 2 гектара. Чего там только не будет: 29 качелей, водная станция с каналами, дамбами и плотинами, горки, скалодром и многое другое. В том числе для детей с ограниченными возможностями. Все это к 90-летию парка pic.twitter.com/MjyvqaOoCZ — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 августа 2018 г.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на фестиваль в честь юбилея Парка Горького. Он отметил, что на мероприятии выступят известные театры и музыканты. Также для посетителей будет работать выставка. Вход на площадки свободный.

Парк Горького был основан 12 августа 1928 года, имя Максима Горького присвоено парку в 1932 году. В честь его 90-летия пройдет праздничный фестиваль, где основными темами станут искусство, детство, спорт, театр, музыка, знания и доброта.

Также в фестивале примут участие театральные труппы Liquid Theatre и Derevo, композитор и пианист Петр Айду, создатели световых инсталляций и видео-арта Stereotactic. 30 августа, в День театра, лауреат "Золотой маски" Антон Адасинский и его труппа Derevo представят спектакль "Полночный баланс".

Кроме того, гости парка смогут пройтись по гигантскому понтону на Голицынском пруду в виде числа 90.