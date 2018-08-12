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Культура

12 августа, 13:44

Фестиваль "90 лет Парку Горького" продлится целую неделю

отдых праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "90 лет Парку Горького" в честь юбилея зоны отдыха продлится целую неделю − с 25 августа по 2 сентября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

На празднике выступят известные театральные труппы, музыканты и художники. Среди участников − театральные труппы Liquid Theatre и Derevo, композитор и пианист Петр Айду, создатели световых инсталляций и видео-арта Stereotactic.

Фестиваль откроет выступление команды Liquid Theatre: 25 и 26 августа их можно будет увидеть у главного входа в парк. Труппа представит зрителям постановку "Flowers/Гендель".

В День театра, 30 августа, в парке выступит лауреат "Золотой маски" Антон Адасинский и его труппа Derevo. Они представят спектакль "Полночный баланс".

Все фестивальные площадки будут работать бесплатно, без предварительной регистрации. Они будут открыты по всему парку. На Голицынском пруду установят гигантский понтон в виде числа 90 площадью около 1,7 тысячи квадратных метров.

Кроме того,15 августа в Московском музее современного искусства откроется выставка, приуроченная к юбилею. Посетители увидят архивные записи, сделанные в парке в 90-х годах прошлого века.

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