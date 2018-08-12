Собянин пригласил москвичей на фестиваль в честь юбилея парка Горького

12 августа, 14:09
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль в честь 90-летнего юбилея парка Горького. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
"Сегодня Парк Горького отмечает юбилей. А фестиваль по этому поводу продлится целую неделю: с 25 августа по 2 сентября", − написал мэр.
Он отметил, что на фестивале выступят известные театры и музыканты. Также для посетителей будет работать выставка. Вход на площадки свободный.
Среди участников фестиваля − театральные труппы Liquid Theatre и Derevo, композитор и пианист Петр Айду, создатели световых инсталляций и видео-арта Stereotactic. 30 августа, в День театра, лауреат "Золотой маски" Антон Адасинский и его труппа Derevo представят спектакль "Полночный баланс".
Помимо этого, гости парка смогут погулять по гигантскому понтону на Голицынском пруду в виде числа 90.
Все фестивальные площадки будут работать бесплатно. На фестиваль можно будет прийти без предварительной регистрации.
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