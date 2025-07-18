Собянин поручил расширить сеть летних патриотических лагерей для подростков

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На полигоне "Алабино", в парке "Патриот" в Кубинке и спасательном центре МЧС рядом с Ногинском в год 80-летия Победы впервые открылись детские спортивно-патриотические палаточные лагеря, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, они получили имена выдающихся полководцев Великой Отечественной войны: "Жуков", "Рокоссовский" и "Василевский". Программы разработаны совместно с министерством обороны и МЧС.

Собянин подчеркнул, что в настоящее время идет четвертая смена. В рамках программы дети проживают в палатках армейского типа. Вместе с инструкторами Минобороны они проходят основы военно-полевой подготовки на настоящем полигоне. Также осваивают пожарно-спасательные работы, медицину, обучаются управлению беспилотниками и ориентироваться на местности. Градоначальник добавил, что дети находятся в хороший условиях с пятиразовым питанием.

Также мэр привел отзывы подростков, находящихся в лагере. По словам детей, им нравятся атмосфера, дружная команда, их наставники, а также все занятия, которые у них проходят, в том числе турниры.

"Ребята с родителями просили расширить сеть таких лагерей, и мы обязательно это сделаем", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что дети смогут принять участие более чем в 600 мероприятиях, подготовленных предпринимателями в рамках проекта "Лето в Москве". Для ребят подготовили мастер-классы, квесты, экскурсии, выступления участники спецпроекта "Время возможностей". Например, все желающие смогут принять участие в занятиях по программированию в компьютерной академии "Топ", вышиванию, лепке и рисованию в мастерской "Футуриум", а также многом другом.