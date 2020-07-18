Собянин сообщил о переносе поездок по путевкам Мосгортура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поездки по путевкам Мосгортура могут перенести на следующий год, сообщил журналистам Сергей Собянин.

Он рассказал, что сперва планировалось продлить эти путевки до конца года, однако главный санитарный врач РФ постановила, что поездки из других регионов в летние детские лагеря можно только в рамках своего региона.

"Москвичи могут поехать только в Московскую область. Это небольшой объем. Большинство заявок и путевок было для поездок в другие регионы. Поэтому мы вынуждены будем, скорее всего, перенести, если ситуация не изменится, на следующий год", – подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что отдых в детских лагерях разрешен только в границах региона проживания в связи с COVID-19. Количество детей в группах не должно превышать 50% от проектной вместимости. Прием детей рекомендовано осуществлять только при наличии справки об отсутствии инфекционных заболеваний.

При заезде у всех детей должна измеряться температура. Массовые мероприятия по-прежнему запрещены. Правила действуют до 1 января 2021 года.