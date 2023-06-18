Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в День медицинского работника, который отмечается в этом году 18 июня, поздравил столичных медиков с профессиональным праздником.

Градоначальник уверен, что здоровье москвичей находится в руках настоящих профессионалов. По его словам, в системе здравоохранения Москвы работают 80 тысяч человек, в число которых входят врачи, медбратья и медсестры, водители скорой помощи, фельдшеры, фармацевты, акушерки и другие специалисты.

"Профессиональный праздник сильных и ответственных мужчин и женщин, которые выбрали для себя одну из самых благородных профессий на Земле. <...> Дорогие медицинские работники, от лица москвичей поздравляю каждого из вас с праздником! Спасибо за ваш труд", – сказал он.

Мэр столицы отметил, что желающие могут в этот день поздравить московских медиков, отправив открытку с добрыми пожеланиями на портале столичного Депздрава.

Ранее Собянин рассказал о трансформации московской онкослужбы. По его словам, новый стандарт оказания онкологической помощи предполагает, что для лечения используется современное оборудование, а комфортные условия созданы как для пациентов, так и для врачей.

Главным преимуществом является тот факт, что пациенты в одном месте могут пройти диагностику, лечение, реабилитацию, а также есть возможность диспансерного наблюдения в случае необходимости, добавил он. Собянин обратил внимание, что пациент получает помощь в полном объеме, а клиники, в свою очередь, берут на себя ответственность за его здоровье.



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