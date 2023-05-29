Капитальный ремонт 14 поликлиник завершится в этом году в ЮЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории Юго-Западного административного округа столицы ведется капитальный ремонт 14 медучреждений в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В данный момент работы идут в восьми районах округа: Северном и Южном Бутове, Теплом Стане, Конькове, Ломоносовском, Обручевском, Академическом и Ясеневе. Сроки открытия поликлиник зависят от даты начала ремонта.

Сообщается, что до начала капремонта состояние зданий медучреждений не соответствовало современным требованиям. К примеру, в них устарели практически все инженерные системы. В некоторых зданиях по техническим причинам было невозможно установить современное оборудование.

Замглавы департамента капитального ремонта Денис Лебедев рассказал, что в ходе ремонта проводится перепланировка всех помещений.

"Кабинеты обустраиваются под конкретного специалиста с необходимым набором оборудования, за счет переустройства подвальных и цокольных помещений увеличивается полезная площадь, здесь появляются складские и бытовые помещения. Во всех зданиях выполняется качественная отделка из экологически чистых материалов, а для придания уюта стены окрашиваются в светлые тона", – сообщил он.

Лебедев добавил, что для посетителей и сотрудников поликлиник будут организованы буфеты. Кроме того, специалисты создадут наглядную систему навигации для пациентов, а также преобразят внешний облик зданий в целом.

"Все это позволяет повысить качество предоставления медицинских услуг и сократить время посещения поликлиники", – отметил замглавы департамента капремонта.

На сегодняшний день ремонт проводится в зданиях общей площадью более 72 тысяч квадратных метров. Специалисты также преобразят территории возле медучреждений.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что работы в рамках реконструкции филиала поликлиники № 46 в Таганском районе будут завершены к осени. Градоначальник лично приехал и осмотрел объект.

До этого в департаменте строительства Москвы сообщили, что в районе Некрасовка началось строительство нового здания детско-взрослой поликлиники на 750 посещений.