Анастасия Ракова сообщила о выполнении программы капремонта поликлиник на 40%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичная программа капитального ремонта поликлиник выполнена уже на 40%. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Сегодня в Москве принимает пациентов уже 80 поликлиник, отремонтированных по новому стандарту. Таким образом, мы выполнили программу модернизации амбулаторного фонда столицы уже на 40%", – отметила заммэра.

Общая площадь учреждений, в которых уже выполнили капитальный ремонт, составляет более 270 тысяч квадратных метров. В рамках программы обновляют не только фасад зданий, но и меняют подход к организации медпомощи. Учреждения становятся современнее и комфортнее.

В настоящее время после капитального ремонта москвичей принимают уже 39 взрослых, 38 детских и 3 детско-взрослых поликлиники, которые расположены в 62 столичных районах.

Ранее стало известно, что капитальный ремонт в девяти поликлиниках в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы планируют завершить в 2023 году. Речь идет об объектах, расположенных в Таганском (3 поликлиники), Мещанском (2), Красносельском (1), Тверском (1), Пресненском (1) районах и в Хамовниках (1). В зданиях, помимо прочего, заменят инженерные системы, лифты, окна и двери.



80 городских поликлиник реконструировали в столице