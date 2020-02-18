Строительство крупных спортивных объектов в "Лужниках" завершится в 2020-2021 годах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Строительство универсального спортивного зала "Дружба", ледового дворца "Кристалл" и теннисного клуба на территории спортивного комплекса "Лужники" будет завершено в 2020-2021 годах. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра работ на объектах.

"Продолжаем активную реконструкцию "Лужников". Здесь одновременно строится несколько крупнейших объектов. После ввода центра художественной гимнастики и центра водных видов спорта здесь сейчас строится "Кристалл" – это хоккейный спортивный центр. "Дружба" (манеж. – Прим. ред.), по сути дела, заново собирается: его конструкции утратили свою стойкость и были аварийными. Строится один из крупнейших центров тенниса, начинаем в этом году строительство двух международных центров – бокса и самбо. Так что работы здесь хватает. Все объекты находятся в стройке, в движении, в проектировании. Надеюсь, что основные объекты, основные строительные работы к 2020-2021 годам будут закончены", – сказал мэр столицы.

Заместитель генерального директора по строительству группы компаний "Отечественные Системы и Технологии", выполняющей работы на объектах, Андрей Подпорин отметил, что завершить строительство универсального спортивного зала "Дружба" планируется до конца 2020 года.

В 2016 году было принято решение реконструировать универсальный спортивный зал "Дружба". Работы начались в январе 2018 года. Технологическое задание и концепция объекта были разработаны на основании регламентов Всероссийской федерации волейбола, Ассоциации мини-футбола России, Российской федерации баскетбола и федераций других видов спорта.

В ходе реконструкции там обустроят центральный зал площадью около двух тысяч квадратных метров, три многофункциональных зала, тренажерный зал, медико-восстановительные помещения, конференц-зал, пресс-центр, кафе, методические, административные и иные помещения.

Предусмотрены автоматизированные телескопические трибуны с возможностью выдвижения от 1 до 9 рядов для проведения мероприятий с разными требованиями, а также разделения трибун на 3 части для размещения баскетбольной стойки. В результате УСЗ "Дружба" станет многофункциональным залом для проведения спортивных мероприятий и концертов. Вместимость зала составит до 3,1 тысячи человек.

Предполагается, что в "Дружбе" будут проходить соревнования по восьми видам спорта: теннису, волейболу, художественной гимнастике, фехтованию, борьбе, акробатическому рок-н-роллу, спортивным танцам и мини-футболу.

За счет наличия многочисленных входных групп и зонирования объекта потоки людей, посещающих мероприятия в разных залах и помещениях, пересекаться не будут. На данный момент ведется монтаж кровельного облицовочного материала, фасадов и входных групп, системы отопления, оборудования индивидуального теплового пункта, остекление фасадных проемов, обустройство фасадных водоотводных лотков.

Проводятся работы по нанесению огнезащитного состава на внутренние несущие металлические конструкции, обустройству внешних вентиляционных каналов, устройству наружных инженерных сетей. Окончание реконструкции намечено на IV квартал 2020 года.

Ранее специалисты завершили монтаж металлоконструкций кровли ледового дворца "Кристалл". На монтаж кровли площадью 10,4 тысячи квадратных метров было израсходовано около 1,2 тысячи тонн металлоконструкций, 8 тысяч квадратных метров мембраны и 2,4 тысячи квадратных метров плитки.

Здание будет состоять из трех надземных и одного подземного этажей общей площадью 24,5 тысячи квадратных метров. Ледовый дворец появится на месте тренировочного катка "Кристалл", закрытого из-за аварийного состояния более 10 лет назад.

