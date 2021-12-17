Собянин принял участие в заседании наблюдательного совета АСИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин поучаствовал в заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заседание прошло под председательством Владимира Путина. Президент РФ подчеркнул, что агентство создало большую экосистему, включающую в себя инициативы в социальной сфере, а также по вопросам сохранения природы, подготовки кадров и создания передовых технологий.

"Агентству нужно сконцентрироваться на работе в регионах, безусловно, помогать управленческим командам на местах добиваться зримых перемен в работе школ, поликлиник, больниц, учреждений социальной защиты, учитывать запросы жителей, их предложений", – выразил мнение глава государства.

В свою очередь, мэр столицы заявил, что новый рейтинг АСИ о качестве жизни неразрывно связан с инвестиционным рейтингом агентства.

"Качество жизни, отношение к человеку определяет приверженность человека к тому или иному региону, городу, а соответственно, притягивает туда и инвестиции. Это абсолютно две стороны одной и той же медали", – сказал Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что рейтинг был доработан после порядка 400 предложений из субъектов РФ. При этом Собянин сообщил о необходимости дальнейшей работы над рейтингом.

"Это будет действительно один из фундаментальных рейтингов нашей страны по оценке деятельности органов государственной власти. Потому что, конечно, статистика – это хорошо, формальные показатели – хорошо, но самое главное – это отношение к гражданам, к тому, что мы делаем", – заявил мэр.

Собянин дополнительно рассказал о проекте электронных рецептов, работающем в Москве. Он пояснил, что в скором времени начнется его следующий этап – дистанционная торговля и доставка лекарств на дом.

"Мы вместе с Правительством России отработали проект федерального закона, и я надеюсь, что в ближайшее время он пройдет обсуждение, Государственная Дума примет его и мы начнем практическую реализацию этой идеи", – подытожил градоначальник.

Ранее Владимир Путин на заседании АСИ заявил о необходимости проекта о единой системе публичной власти. По мнению президента, это требование заложено в обновленной Конституции.