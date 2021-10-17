Собянин поздравил портал "Наш город" с десятилетием

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал "Наш город" за 10 лет существования помог москвичам оперативно решить более 5 миллионов различных вопросов, сообщил Сергей Собянин.

"10 лет назад мы запустили портал "Наш город". Теперь москвичи могут быстрее сообщать о конкретных проблемах в их доме, дворе или районе. Для этого достаточно разместить на сайте проекта фотографию и краткое описание. За это время через "Наш город" решено больше 5 млн вопросов", – написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мэр отметил, что на устранение многих проблем потребовалось до двух рабочих дней. Кроме того, Собянин сообщил о планах расширения списка тем для обращений граждан на портале и дальнейшего обновления мобильного приложения.

"Спасибо команде модераторов за оперативность и неравнодушие к людям", – добавил он.

Ранее Собянин поздравил работников дорожного хозяйства Москвы с профессиональным праздником, отметив их вклад в преображение улиц и общественных пространств города.