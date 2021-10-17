Собянин поздравил дорожных работников с профессиональным праздником

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Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства Москвы с профессиональным праздником, отметив их вклад в преображение улиц и общественных пространств города.

"Поздравляю с праздником работников дорожного хозяйства! В любую погоду вы заботитесь о чистоте города. Благодаря вам преображаются улицы, общественные пространства, дороги. Спасибо, друзья, за добросовестную работу! Желаю вам здоровья!", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

День работников дорожного хозяйства отмечается в РФ в третье воскресенье октября с 1996 года.

В начале октября Владимир Путин подписал указ о праздновании в России День отца. Отмечать праздник будут также в третье воскресенье октября.