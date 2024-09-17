Мэр Москвы рассказал, как новые технологии помогают экономить энергоресурсы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новые технологии помогают в экономии энергоресурсов Москвы, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, "умное" освещение улиц позволяет сократить потребление электроэнергии на 30%, а также быстрее реагировать на любые нарушения в работе.

"Все это возможно благодаря светодиодным светильникам, а также специальным датчикам, которые мониторят и корректируют яркость подсветки в зависимости от погодных и других условий", – пояснил Собянин.

Мэр также рассказал о тепловых насосах на 23 объектах Мосводоканала – они помогают превращать сточную воду в источник тепла. В свою очередь, интеллектуальная система учета электроэнергии позволяет отслеживать показатели электропотребления. Благодаря этому у специалистов есть возможность оперативно выявлять возможные нарушения на участке сети.

Между тем более 600 объектов обеспечили надежным энергоснабжением в столице с начала года. Так, к электросетям подключили свыше 450 объектов транспортной инфраструктуры, 9 учреждений образования, 7 – спорта, 10 – культуры, 81 – здравоохранения и 21 ЖК. В рамках работ энергетики проложили более 500 километров электросетей.