Сергей Собянин поздравил с днем рождения Владимира Меньшова

14:46
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Сергей Собянин поздравил народного артиста РСФСР Владимира Меньшова с днем рождения. Текст с пожеланиями мэр Москвы опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Градоначальник отметил, что Меньшова любят за его актерские работы и человеческие качества.
"Отдельное спасибо за вдохновляющий образ столицы в культовом фильме "Москва слезам не верит". Зрители всего мира увидели ее Вашими глазами. Владимир Валентинович, желаю Вам крепкого здоровья, радости, вдохновения и новых интересных проектов! С днем рождения", – написал мэр.
Владимиру Меньшову 17 сентября исполняется 81 год. Он родился в 1939 году в Баку. В 1961 году стал студентом актерского факультета Школы-студии МХАТ. Также учился по ВГИКе.
В 1981 году фильм Меньшова "Москва слезам не верит" был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Среди знаковых работ режиссера фильмы "Любовь и голуби", "Ширли-мырли". Он также снялся в более чем 100 фильмах.
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