Собянин поздравил Валентина Гафта с юбилеем

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сергей Собянин поздравил с юбилеем народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Поздравления мэр опубликовал на своей странице в Instagram.

Он назвал Гафта выдающимся киноактером, яркой личностью и легендой театра "Современник".

"Человек с великолепным чувством юмора и поэтическим даром. Желаю вам, Валентин Иосифович, здоровья, радости и всего самого доброго!" – написал Собянин.

Валентин Гафт – советский и российский актер театра и кино. Родился 2 сентября 1935 года в Москве. Сегодня ему исполняется 85 лет.

Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Он ведущий актер московского театра "Современник" с 1969 года. Играл в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров.

Известен также благодаря картинам "Забытая мелодия для флейты", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово…", "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи". В общей сложности Гафт исполнил более сотни ролей в кино.

