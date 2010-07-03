Собянин в 2 раза увеличил выплаты ветеранам к годовщине Битвы под Москвой

14:34
14:34
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные ветераны получат единовременную материальную помощь в связи с 78-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой. Такое распоряжение принял президиум правительства Москвы во главе с Сергеем Собяниным.
По традиции единовременную материальную помощь окажут инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы, награжденным медалью "За оборону Москвы", участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой, работникам предприятий, организаций и учреждений, военнослужащим, учащимся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившимся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.
В 2019 году выплата будет увеличена в 2 раза по сравнению с 2018 годом и составит 20 тысяч рублей. Ожидается, что ее получателями станут 8 709 ветеранов.
Все московские ветераны получают городские доплаты к пенсиям, отдельные категории – ежемесячные выплаты в две тысячи рублей. Они положены инвалидам и участникам ВОВ, тем, кто стал инвалидом из-за травмы, полученной в годы ВОВ, и не выработал стаж пенсии. Кроме того, этот список включает инвалидов с детства, кто получил ранение в годы войны. Также специальную надбавку получают почетные доноры СССР за сдачу крови в военные годы.
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