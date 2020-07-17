Туристическая платформа Russpass начнет работать с 20 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Созданная в Москве туристическая платформа Russpass заработает с 20 июля, сообщил Сергей Собянин в эфире радио "Комсомольская правда".

"Данная платформа поможет запланировать любую поездку в городе, экскурсию, проезд, вплоть до такси. Можно будет выбрать нужные маршруты. Например, интересуетесь космосом – все объекты в области космоса: музеи, павильон "Космос" и так далее", – сказал Сергей Собянин.

Также Сергей Собянин предложил и другим регионам присоединиться к платформе. Пока Russpass будет работать в тестовом режиме.

"С помощью критики и предложений горожан мы будем совершенствовать платформу, чтобы к новому году она была готова не только для внутренних туристов, но и зарубежных", – подытожил Сергей Собянин.

Цифровая туристическая программа Russpass включит в себя городские сервисы, услуги и достопримечательности. Кроме того, с ее помощью можно будет оформить визу.