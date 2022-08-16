Собянин утвердил проекты комплексного развития двух бывших промзон в САО и СЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проекты развития бывших промзон в Тимирязевском районе и Хорошево-Мневниках. Мэр города подписал соответствующее постановление.

"Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии участков бывших промзон по Дмитровскому проезду, владение 1Г и проспекту Маршала Жукова, владения 4, 6. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы", – рассказали в пресс-службе градоначальника.

На первой реорганизуемой территории, площадь которой составляет 0,56 гектара, появится деловой центр с офисами, магазинами, банками и спортклубами. Здесь планируется создать 3,5 тысячи рабочих мест. В проект собираются вложить 7 миллиардов рублей.

Площадь второй территории – 1,72 гектара. В рамках проекта здесь построят жилой квартал площадью 54,3 тысячи квадратных метров с участковым пунктом полиции. Дом заполнят жильцы, переезжающие по программе реновации. 100 новых рабочих мест создадут в этом районе. В реализацию инвестируют более 5 миллиардов рублей.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что не менее 45 спортивных объектов построят в столице в рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий "Индустриальные кварталы".

Он уточнил, что реорганизовать планируется порядка 150 участков бывших промзон и заброшенных территорий. В результате в городе появятся новые районы с развитой инфраструктурой, комфортной для жизни и работы горожан. Это будут открытые и закрытые спортивные площадки, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, а также скалолазные центры.

