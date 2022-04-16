Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Сергея Никоненко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил народного артиста РСФСР Сергея Никоненко с 81-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства столицы.

"Вы принадлежите к плеяде выдающихся мастеров отечественного кинематографа, чьи актерские и режиссерские работы вызывают большой общественный интерес и оставляют яркий след в искусстве", – говорится в телеграмме.

Мэр пожелал Никоненко, чтобы поддержка его родных, друзей и поклонников вдохновляла на новые творческие проекты.

Сергей Никоненко родился в Москве 16 апреля 1941 года. В 1964 году он окончил актерский факультет, а в 1972 году – режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова.

В 1964–1974 годах актер работал в Театре-студии киноактера. С 1994 года Никоненко – директор Есенинского культурного центра. Также он является президентом Гильдии актеров кино России.

Актер дебютировал в кино в 1961 году в картинах "Жизнь сначала" и "Сердце не прощает". Он сыграл главные роли в кинолентах и сериалах "Места тут тихие", "Земляки", "Завтра была война" (1987), "Каменская" и других. Всего на счету актера более 200 ролей.

Режиссерским дебютом Никоненко стала короткометражная лента "Петрухина фамилия". Всего в качестве режиссера он выступил более чем в 10 картинах.