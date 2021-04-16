Мэр и министры Москвы отчитались о доходах за прошлый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин за 2020 год заработал 8,2 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные о доходах, опубликованные на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Согласно декларации, доход градоначальника составил 8 247 039 рублей. По сравнению с 2019 годом он практически не изменился.

В пользовании мэра находится квартира площадью 308,1 квадратного метра.

Доход заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова составил 15,1 миллиона рублей. У него в собственности числятся земельный участок, дачный дом, квартира и дачные постройки.

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев задекларировал доход в размере 15,4 миллиона рублей. В его собственности числится автомобиль Land Rover. Также он владеет двумя квартирами.

Заработок заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-жилищных отношений Владимира Ефимова составил 30,3 миллиона рублей. Помимо квартиры, он владеет двумя мотоциклами.

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заработал за 2020 год 216,6 миллиона рублей. В его собственности находятся 3 земельных участка и жилой дом. Помимо этого, у него есть автомобиль и два мотоцикла.

По словам пресс-секретаря заммэра Алены Ереминой, в прошлом году Ликсутов продал апартаменты, которыми владел с 2012 года. Этим объясняется основная часть дохода – почти 200 миллионов рублей. В настоящий момент в собственности у него остался только частный дом в поселке Внуковское. Оставшаяся часть доходов – доход по месту работы в правительстве Москвы. Иных источников дохода у Максима Ликсутова нет.

Анастасия Ракова, заммэра по вопросам социального развития, за год заработала 14,8 миллиона рублей. Заммэра Наталья Сергунина – 14,5 миллиона рублей.

Доход руководителя департамента информационных технологий города Москвы Эдуарда Лысенко составил 14,4 миллиона рублей. Руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк заработал за прошлый год 20,9 миллиона рублей.

Ранее свой доход задекларировал Владимир Путин. Заработок президента составил 9 миллионов 994 тысячи рублей.

