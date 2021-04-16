Мэр и министры Москвы отчитались о доходах за прошлый год

18:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин за 2020 год заработал 8,2 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные о доходах, опубликованные на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Согласно декларации, доход градоначальника составил 8 247 039 рублей. По сравнению с 2019 годом он практически не изменился.
В пользовании мэра находится квартира площадью 308,1 квадратного метра.
Доход заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова составил 15,1 миллиона рублей. У него в собственности числятся земельный участок, дачный дом, квартира и дачные постройки.
Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев задекларировал доход в размере 15,4 миллиона рублей. В его собственности числится автомобиль Land Rover. Также он владеет двумя квартирами.
Заработок заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-жилищных отношений Владимира Ефимова составил 30,3 миллиона рублей. Помимо квартиры, он владеет двумя мотоциклами.
Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заработал за 2020 год 216,6 миллиона рублей. В его собственности находятся 3 земельных участка и жилой дом. Помимо этого, у него есть автомобиль и два мотоцикла.
По словам пресс-секретаря заммэра Алены Ереминой, в прошлом году Ликсутов продал апартаменты, которыми владел с 2012 года. Этим объясняется основная часть дохода – почти 200 миллионов рублей. В настоящий момент в собственности у него остался только частный дом в поселке Внуковское. Оставшаяся часть доходов – доход по месту работы в правительстве Москвы. Иных источников дохода у Максима Ликсутова нет.
Анастасия Ракова, заммэра по вопросам социального развития, за год заработала 14,8 миллиона рублей. Заммэра Наталья Сергунина – 14,5 миллиона рублей.
Доход руководителя департамента информационных технологий города Москвы Эдуарда Лысенко составил 14,4 миллиона рублей. Руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк заработал за прошлый год 20,9 миллиона рублей.
Ранее свой доход задекларировал Владимир Путин. Заработок президента составил 9 миллионов 994 тысячи рублей.
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