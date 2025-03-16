Собянин опубликовал архивное фото, когда работал начальником ЖКХ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В День работника жилищно-коммунального хозяйства Сергей Собянин поделился архивным фотом 1985 года, когда занимал должность начальника ЖКХ горисполкома города Когалыма.

"Понимаю и знаю весь тяжелый труд коммунальщиков. Хочу еще раз поздравить с праздником всех сотрудников комплекса. Спасибо вам за ваш труд!" – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Также Собянин поблагодарил работников ЖКХ за оперативное и эффективное решение самых сложных задач.

Градоначальник напомнил, что работники ЖКХ справляются с такими задачами, как модернизация инженерных сетей и энергосистемы, уборка дорог и дворов, благоустройство улиц и парков, комплексная реконструкция поликлиник и школ, а также капремонт жилых домов. По его словам, именно это позволяет превращать Москву в один из самых комфортных мегаполисов мира.

Мэр также обратил внимание, что представители этой сферы демонстрируют высокий профессионализм, добросовестно трудятся и внимательно относятся к людям. Он пожелал работникам ЖКХ крепкого здоровья, благополучия и успехов.