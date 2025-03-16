Сергей Собянин поздравил столичных коммунальщиков с Днем работника ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. В своем телеграм-канале мэр поблагодарил их за оперативное и эффективное решение самых сложных задач.

"Сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов ЖКХ с профессиональным праздником – днем красоты и чистоты, тепла и уюта, яркого света и хорошего настроения, которое вы ежедневно создаете в столице", – написал глава города

Собянин напомнил, что работники ЖКХ справляются с такими задачами, как модернизация инженерных сетей и энергосистемы, уборка дорог и дворов, благоустройство улиц и парков, комплексная реконструкция поликлиник и школ, а также капремонт жилых домов. По его словам, именно это позволяет превращать Москву в один из самых комфортных мегаполисов мира.

Мэр также обратил внимание, что представители этой сферы демонстрируют высокий профессионализм, добросовестно трудятся и внимательно относятся к людям. Он пожелал работникам ЖКХ крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Ранее Собянин наградил столичных сотрудников жилищно-коммунального хозяйства. Он подчеркнул, что городские власти с особым вниманием относятся к "старожилам и трудовым династиям" отрасли. При этом, по словам мэра, работа в городском хозяйстве привлекательна и для нового поколения.