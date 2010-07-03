Собянин напомнил москвичам о выставке Репина

Сергей Собянин рассказал пользователям "ВКонтакте" о своем первом знакомстве с живописью и напомнил им об открытии выставке работ Ильи Репина в Третьяковской галерее.
"Мое знакомство с живописью, как и у многих подростков, началось с Ильи Репина, когда в школе нам показывали "Бурлаков на Волге" и веселых "Запорожцев" (картина также известна под названием "Запорожцы пишут письмо турецкому султану – прим.ред.)", – написал глава города.
Мэр добавил, что к 175-летию классика в корпусе Третьяковки на Крымском валу представили экспозицию, в которую вошли как знаменитые, так и малоизвестные картины мастера. Выставка открылась 16 марта.
Купить билеты на экспозицию можно в Сети или в кассах музея. Сделать это нужно до дня посещения. Пока что билеты раскуплены на две недели вперед. Ближайшая свободная дата – 2 апреля.
Выставка Ильи Репина открывается в Третьяковке на Крымском Валу
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