Собянин напомнил москвичам о выставке Репина

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин рассказал пользователям "ВКонтакте" о своем первом знакомстве с живописью и напомнил им об открытии выставке работ Ильи Репина в Третьяковской галерее.

"Мое знакомство с живописью, как и у многих подростков, началось с Ильи Репина, когда в школе нам показывали "Бурлаков на Волге" и веселых "Запорожцев" (картина также известна под названием "Запорожцы пишут письмо турецкому султану – прим.ред.)", – написал глава города.

Мэр добавил, что к 175-летию классика в корпусе Третьяковки на Крымском валу представили экспозицию, в которую вошли как знаменитые, так и малоизвестные картины мастера. Выставка открылась 16 марта.

Купить билеты на экспозицию можно в Сети или в кассах музея. Сделать это нужно до дня посещения. Пока что билеты раскуплены на две недели вперед. Ближайшая свободная дата – 2 апреля.

