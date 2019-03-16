Впервые за четверть века в Москве открывается выставка работ Репина

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Выставка "Илья Репин" открывается в субботу, 16 марта, в Третьяковской галерее на Крымском валу. Предыдущая ретроспектива автора была представлена в Москве четверть века назад.

Экспозиция включает почти 300 живописных и графических работ художника, привезенных из 35 музейных и частных собраний. Генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова рассказала, что выставка подготовлена к юбилею художника, со дня рождения которого прошло 175 лет.

"Мы открываем долгожданную ретроспективу Ильи Репина – долгожданную, потому что с момента предыдущей выставки прошло 25 лет". – цитирует ее ТАСС. Она пояснила, что 170 живописных и 130 графических работ привезли из 21 российских музея, восьми зарубежных, в том числе трех музеев из Чехии, трех – из Финляндии, двух – из Белоруссии, а также семи частных собраний.

Экспозиция начинается с автопортрета Репина 1815 года из Национальной пражской галереи, где художник изображен с палитрой и кистями в руках. Последней картиной выставки стала "Гопак". Между этими двумя работами расположились все известные картины художника, среди которых и монументальные полотна, и камерные портреты.

Графический отдел экспозиции включает рисунки и эскизы для знаменитых полотен художника и собственно графические портреты. Правда, из=за того, что графика может экспонироваться только три с половиной месяца, этот отдел будет доступен только до июля. Сама вставка продлится до 18 августа 2019 года. Отмечается, что это первый проект в Третьяковской галерее, который продолжается пять месяцев.

На выставки будут соблюдены все меры безопасности.В частности, каждое полотно обеспечено индивидуальной сигнализацией, большинство полотен застеклены. Также увеличено число музейных смотрителей в залах и сотрудников службы безопасности. Перед зданием галереи установлен передвижной мобильный пост Росгвардии, а в залах будет дежурить вооруженный представитель ведомства.

Третьяковка открывает ретроспективу Ильи Репина 14 фото



























Билеты на выставку можно купить онлайн и во всех кассах галереи только в предварительной продаже. Продают их по сеансам, каждый из которых дает 30 минут, чтобы зайти на выставку. При этом время осмотра экспозиции не ограничено.

Ранее сообщалось, что помимо известных всем картин "Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы", "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…" и других, москвичам будут демонстрироваться малоизвестные произведения.

Экспозиция строится по хронологическому порядку, который позволит представить весь творческий путь художника. Она включает 14 тематических разделов. В экспозиции представлены многочисленные портреты Льва Толстого, портрет Модеста Мусоргского, дочерей художника, графини Головиной и других ярких личностей того времени и людей, занимавших особое место в жизни Репина.

Организаторы показа также включили в экспозицию около 40 работ позднего периода, созданных после 1903 года, большинство из которых хранится в зарубежных коллекциях, а потому до сих пор малоизвестных широкой публике.