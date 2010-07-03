Третьяковская галерея открывает ретроспективу Ильи Репина

Фото: Илья Репин "Не ждали". 1884 г.–1887 г. Холст. Масло

Третьяковская галерея открывает ретроспективу русского художника Ильи Репина выдающегося живописца, возможно, главного русского художника XIX – начала XX века. Это крупнейший проект по объему подготовительной исследовательской работы, сообщает пресс-служба Минкультуры.

Экспозиция расположена на трех этажах самых крупных выставочных залов Третьяковской галереи. Она показывает работы Репина, созданные с 1870-х по конец 1920-х годов. Выставка охватывает более 50 лет творчества художника. Ее генеральным спонсором выступил банк ВТБ.

Помимо известных всем картин "Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы", "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…" и других, москвичам будут демонстрироваться малоизвестные произведения.

Экспозиция строится по хронологическому порядку, который позволит представить весь творческий путь художника. Она включает 14 тематических разделов. В экспозиции представлены многочисленные портреты Льва Толстого, портрет Модеста Мусоргского, дочерей художника, графини Головиной и других ярких личностей того времени и людей, занимавших особое место в жизни Репина.

Организаторы показа также включили в экспозицию около 40 работ позднего периода, созданных после 1903 года, большинство из которых хранится в зарубежных коллекциях, а потому до сих пор малоизвестных широкой публике.

В Москве выставка откроется 16 марта и будет работать до 18 августа. Всего зрители смогут увидеть свыше 300 произведений художника – более 170 живописных и 130 графических работ. Последняя крупная выставка мастера прошла в Третьяковской галерее в 1994 году.