Билеты на выставку Репина раскупили на две недели вперед

Масштабная ретроспектива художника Ильи Репина 16 марта открылась в корпусе Третьяковской галереи на Крымском валу. Согласно данным с сайта музея, билеты на выставку раскуплены на две недели вперед.
Как отмечает РИА Новости, выставка, посвященная 175-летию художника, заинтересовала москвичей с первого дня работы. Поток посетителей, среди которых горожане разных возрастов, не прекращается. На все вопросы гостей отвечают волонтеры.
Купить билеты можно по предварительной продаже в Сети либо кассе галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском валу. Сделать это стоит до дня посещения. Пока самая близкая из доступных дат – 2 апреля.
В экспозицию, которая заняла три этажа, вошли более 300 произведений живописца, включая его графические работы. Посетителям покажут картины, созданные с 1870-го по 1920-е годы. Выставка строится по хронологии и включает 14 разделов.
Перед открытием ретроспективы, которую не представляли в столице более четверти века, организаторы установили металлические ограждения на входе.
Выставка Ильи Репина открывается в Третьяковке на Крымском Валу
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