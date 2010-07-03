Билеты на выставку Репина раскупили на две недели вперед

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Масштабная ретроспектива художника Ильи Репина 16 марта открылась в корпусе Третьяковской галереи на Крымском валу. Согласно данным с сайта музея, билеты на выставку раскуплены на две недели вперед.

Как отмечает РИА Новости, выставка, посвященная 175-летию художника, заинтересовала москвичей с первого дня работы. Поток посетителей, среди которых горожане разных возрастов, не прекращается. На все вопросы гостей отвечают волонтеры.

Купить билеты можно по предварительной продаже в Сети либо кассе галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском валу. Сделать это стоит до дня посещения. Пока самая близкая из доступных дат – 2 апреля.

В экспозицию, которая заняла три этажа, вошли более 300 произведений живописца, включая его графические работы. Посетителям покажут картины, созданные с 1870-го по 1920-е годы. Выставка строится по хронологии и включает 14 разделов.

Перед открытием ретроспективы, которую не представляли в столице более четверти века, организаторы установили металлические ограждения на входе.

