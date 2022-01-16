Собянин заявил о большом значении ЕМИАС в борьбе с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Сервисов единой цифровой платформы здравоохранения (ЕМИАС) работают в боевом режиме, оказывая существенную помощь столичным врачам в борьбе с коронавирусом, заявил Сергей Собянин.

"С помощью ЕМИАС медики оперативно получают доступ к истории болезни пациента, результаты тестов на COVID-19. Система помогает ставить диагнозы и принимать решение о госпитализации или лечении на дому", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Собянина, за счет внедрения голосового ввода и технологии компьютерного зрения время расшифровки КТ-снимков сократилось до нескольких минут. При этом результаты всех исследований автоматически вносятся в электронные медкарты пациентов, пояснил он.

"Резервные госпитали и коронавирусные стационары оснащены сервисом "Ньюс2", интегрированным с ЕМИАС. На основе внесенных данных он отслеживает текущее состояние пациента и оценивает риски ухудшений", – рассказал Собянин.

Он отметил, что столичные власти приступили к подготовке технической базы для последующего внедрения цифровых технологий в системе здравоохранения Москвы до начала пандемии. К настоящему моменту они стали стандартом, освободив врачей от бумажной работы и предоставив им возможность сконцентрироваться на спасении человеческих жизней.

Ранее Собянин подвел первые итоги применения в поликлиниках Москвы цифровой системы, которая помогает врачам с постановкой диагнозов пациентам.

Мэр уточнил, что с помощью цифровой системы московские врачи поставили уже 2,6 миллиона диагнозов. Кроме того, искусственный интеллект помогает автоматически предлагать врачам исследования для пациентов.