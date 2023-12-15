Стадион "Фили" модернизируют в спортивную арену на 5 тыс зрителей – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На месте устаревшего стадиона "Фили" на западе Москвы появится многофункциональная спортивная арена вместительностью до пяти тысяч зрителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Объект модернизируют за счет средств инвестора. Он вложит в проект порядка десяти миллиардов рублей.

"При этом специальный статус инвестиционного приоритетного проекта снизит для застройщика нагрузку по налогам", – рассказал мэр.

На территории обновленного спортивного пространства планируют проводить соревнования по гандболу, единоборствам и игровым видам спорта. Более того, там организуют спортивные сборы, тренировки профессиональных команд и мероприятия развлекательного характера.

В следующем году на территории бывшего Тушинского аэродрома откроется крытый теннисный центр. Внутри здания разместились шесть игровых кортов, зал для настольного тенниса на восемь столов, а также другие пространства для занятий спортом. Итоги строительства центра ранее оценил Сергей Собянин.



В Тушине готовят к открытию новый теннисный центр