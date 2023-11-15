Собянин: в Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном Нижегородском районе появится школа на 825 мест, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Инвесторы возведут объект на Рязанском проспекте в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда", – уточнил мэр.

По его словам, данная программа предоставляет ряд возможностей. Так, инвесторы посредством нее могут рассчитывать на разные льготы при строительстве школ, детских садов, поликлиник, спортивных и других объектов.



Москва, в свою очередь, берет на себя обязанность обеспечить сбалансированную застройку новых районов и повысить там количество рабочих мест, заключил Собянин.

Ранее градоначальник рассказал, что с начала этого года в столице ввели в эксплуатацию более 90 социальных объектов. 62 из них были возведены за счет внебюджетных источников. Например, в городе открыли многофункциональный кластер "Ломоносов" – флагман Инновационного научно-технического центра МГУ "Воробьевы горы".

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