Собянин: завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты завершили установку моста между островом Балчуг и Парком Горького. Строители провели уникальную операцию по монтажу пролетного строения, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"На протяжении нескольких часов конструкция весом 235 тонн была с ювелирной точностью развернута поперек Водоотводного канала. Далее ее бережно установили на заранее подготовленные опоры", – объяснил он.

По словам мэра, доставка и монтаж велись на протяжении двух суток. Они не причинили неудобства жителям и гостям столицы, уточнил градоначальник. Он добавил, что улицы не перекрывали.

Собянин заключил, что в короткие сроки планируется выполнить отделку и открыть мост, который будет частью популярного прогулочного маршрута горожан.

Ранее мэр рассказал, что набережные острова Балчуг на протяжении нескольких лет выглядели пустынно, но благоустройство позволило преобразить это место и сделать его более интересным.

Он напомнил, что остров находится в центре Москвы и что раньше на Балчуге почти ничего не было, это место казалось для жителей города пустым и неуютным. Собянин добавил, что работы по благоустройству в том числе прошли на Раушской, Космодамианской, Софийской, Садовнической и Болотной набережных, а также в Репинском сквере.

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