Собянин: инвесторы построили в Москве 30 детских садов и 14 школ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С начала года инвесторы построили в Москве 54 здания социальной инфраструктуры, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



В частности, в городе появились 30 детских садов, 14 школ, два объекта здравоохранения и восемь спортивных сооружений. По словам мэра, только в августе в эксплуатацию ввели пять.

Среди них образовательный комплекс в поселке Сосенском, спортивный комплекс с гостиницей и подземной автостоянкой в Хорошёво-Мнёвниках, ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках, академию спорта "Динамо" в Петровском парке и ледовый каток "Сталкер" в Куркине.



"То, что планировали достроить и ввести в эксплуатацию за этот год, сделали всего за восемь месяцев. При этом построили на четыре садика и две школы больше, чем за весь прошлый год", – заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке на улице Юрия Никулина. Новый спортивный манеж предназначен для всесезонных занятий, уточнил он.

Объект начали строить в июне 2021 года и закончили в марте текущего года. Финансирование осуществлялось за счет внебюджетных средств. Здание возвели на участке площадью 4 гектара в рамках комплексной реконструкции Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина.



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