Собянин рассказал о развитии площадки "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва"

14:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин рассказал о развитии площадки "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва".
"Здесь, в "Алабушево", строится новый современный фармацевтический кластер мирового уровня с высокой мощностью, производительностью, инновациями. Часть заводов уже работает, и в следующем году все три завода площадью около 100 тысяч квадратных метров будут работать почти в полном объеме", – сообщил он.
Кроме того, здесь также будут запущены в работу технологичные заводы в области микроэлектроники, медицинской промышленности, безопасности и в других сферах. Под них будут отведены 200 тысяч квадратных метров.
"Так что Зеленоград получит тысячи новых современных рабочих мест. Я благодарю инвесторов, которые здесь работают и выполняют свои обязательства", – добавил Собянин.
Градоначальник посетил площадки "Алабушево", где осмотрел завод фармацевтической компании "Биокад", который был построен еще в 2020 году. Предприятие производит лекарства для лечения онкологических заболеваний. Для создания крупного производства потребовались инвестиции в размере 5,4 миллиарда рублей.
Отмечается, что власти города взяли на себя обязательство ежегодно осуществлять здесь закупку препаратов и отправлять их в медучреждения Москвы.
Собянин проконтролировал и ход строительства завода фармацевтических компаний "Р-Опра", который собираются открыть в первом квартале 2023 года. В рамках реализации этого проекта планируется:
Ранее сообщалось, что на базе особой экономической зоны "Технополис "Москва" запустили производство лекарств для терапии деменции при болезни Альцгеймера. Заммэра Москвы Владимир Ефимов отметил, что разработкой препарата занималась российская фармацевтическая компания.
Препарат выпускает технологический центр "НоваМедика Иннотех", являющегося дочерним предприятием компании "НоваМедика" (инвестиционный проект УК "Роснано"). По данным производителя, новое лекарство выпускается в форме таблеток в четырех дозировках. Уникальность препарата заключается в комбинации в одной лекарственной форме двух молекул, дополняющих действие друг друга.
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