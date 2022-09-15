Собянин посетил капитально отремонтированный "Ведогонь-театр" в Зеленограде

14:30
Фото: vedogon.ru
Сергей Собянин посетил единственный профессиональный драматический театр в Зеленограде "Ведогонь-театр", где провели капитальный ремонт.
"Уникальный, конечно, для Зеленограда, единственный профессиональный театр, который, по сути дела, создан заново после перерыва. То, что театральная группа здесь, театральный коллектив замечательный сложился уже за многие годы – это факт", – отметил мэр.
По его словам, теперь труппа получила современный "дом", в котором есть все нужное оборудование, техника и залы.
Худрук "Ведогонь-театра" Павел Курочкин, в свою очередь, отметил, что гости уже также очень ждут открытия нового театрального сезона. Кроме того, по его словам, они приезжают сюда, в том числе из ближайшего Подмосковья и Твери.
В ходе ремонтных работ специалисты сделали новый светодиодный мультимедийный фасад, перестроили большой зал. В нем удалось оборудовать 307 зрительных мест, также там поменяли кресла, уложили планшет сцены с поворотным кругом и внедрили современные технологии.
Также были настроены компьютерные системы, которые теперь будут отвечать за управление механикой сцены, что уменьшит время на подготовку и смену декораций. Помимо этого, новая сцена была оснащена современным пультом помощника режиссера, благодаря чему получится на новом уровне координировать проведение постановок.
Специалисты отремонтировали и малый зал, там для гостей создано 93 места. В здании всего театра сделали новые системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, а также кондиционирования и дымоудаления.
Кроме того, работы провели в фойе, гардеробных и помещениях кафе. В учреждении получилось оборудовать систему технологического телевидения, благодаря которой получится записывать и транслировать постановки, которые будут идти в театре.
Ранее сообщалось, что в Москве планируют отремонтировать шесть театров в 2022–2023 годах. Отмечалось, что работы проведут в Московском драматическом театре на Малой Бронной, театре кукол "Жар-птица", Центре театра и кино на Поварской, Московском государственном театре эстрады, театре "Практика".
Также до этого сообщалось, что до конца года в Москве завершат основной объем работ по модернизации школ искусств. Детские школы искусств совершенствуют в рамках проекта "Искусство – детям", который был создан в 2018 году. Благодаря проекту часть школ смогла открыть новые образовательные программы по востребованным специальностям.
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