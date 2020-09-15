Собянин присвоил статус якорного резидента технопарка "Отрадное" компании EKF

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин присвоил статус якорного резидента технопарка "Отрадное" инновационной компании EKF. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Российский производитель электротехнического оборудования ООО "Электрорешения" (компания EKF) получит статус якорного резидента технопарка "Отрадное" и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по распоряжению Собянина ставка налога на прибыль для компании будет снижена до 12,5%. Компания EKF, которая поставляет более 10 тысяч наименований модульной автоматики, силового и коммутационного оборудования, корпусов электрощитов, работает в РФ 18 лет.

Компания в том числе занимается разработкой программного обеспечения и аппаратуры для собственной системы "Умный дом". Оборудование компании используют такие крупные компании, как "Роснефть", "Газпром", "Лукойл", "РЖД", ГК "ПИК", "Группа ЛСР" и ФСК "Лидер".

"Также продукция предприятия используется при реализации программы реновации жилья в Москве. До конца 2020 года более 40 возводимых в рамках программы домов будет укомплектовано электротехническими изделиями компании ETF", – сообщили в пресс-службе.

На территории технопарка находятся инжиниринговый и лабораторный центры, которые занимаются разработками новых образцов электротехнических изделий и следят за выпускаемой продукцией. Отмечается, что в будущем компания намерена модернизировать инжиниринговый центр, закупив новое технологичное оборудование на сумму около 10 миллионов рублей.

В июне Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса якорного резидента технопарка и предоставлении налоговых льгот двум инновационным компаниям – АО "Текон-Инжиниринг" и ООО "Медицинские Компьютерные Системы". Обе компании производят медицинское оборудование и системы промышленной автоматизации. Для них также снизили с 17 до 12,5% ставку налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет.

АО "Текон-Инжиниринг" является резидентом технопарка "Текон" в Хорошёво-Мнёвниках. Компания осуществляет полный цикл проектирования, производства и внедрения систем промышленной автоматизации в сфере энергетики.

ООО "Медицинские Компьютерные Системы" специализируется на разработке и производстве высокотехнологичного диагностического и терапевтического медицинского оборудования. Это электрокардиографы (ЭКГ), электроэнцефалографы (ЭЭГ), автоматические дефибрилляторы, реанимационные массажеры, ЭЭГ/ЭКГ электроды и комплексы неинвазивного скрининга – шлемы ЭЭГ, кардиовизоры и нейровизоры.

