Более 20 технопарков появилось в столице за 5 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За пять лет число технопарков в столице выросло с 15 до 36, и заполнены они почти полностью, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Резиденты технопарков могут получить до 10 миллионов рублей и компенсировать с их помощью свои расходы на покупку или лизинг оборудования, проценты по кредитам на оборудование или развитие деятельности", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, управляющие компании технопарков вправе претендовать на получение субсидий на выплаты процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса технопарка, в том числе на приобретение профильного оборудования. Для якорных резидентов дополнительно предусмотрен ряд налоговых льгот, отметил Фурсин.

Резиденты технопарка "Слава" в 2020 году подали 23 заявки на получение финансовой поддержки от города. Размер одобренных субсидий – 120 миллионов рублей.

Резиденты могут рассчитывать на частичный возврат средств, потраченных на оборудование, а также льготное участие в профильных выставках. Сейчас 70 резидентов технопарка работают в сфере биомедицины, энерготехнологий, приборостроения и ИТ. Многим изобретениям нет аналогов.

В распоряжении тысячи сотрудников, из которых 10 процентов – кандидаты или доктора наук, есть лаборатория, где проверяются изобретения и проводятся курсы профориентации для студентов.

В научно-производственной лаборатории "Ортез" изготавливают протезы и ортезы. У резидента уже 40 патентов. В частности, компании принадлежит патент на протез из композиционного материала для тех, у кого нет части стопы.

Одна из новых разработок – устройства для аквареабилитации детей с ДЦП. Конструкция состоит из полимерных материалов, без металлических деталей. Другое изобретение – роботизированный ортопедический аппарат, позволяющий сгибать и разгибать конечность.

Компания группы "СуперОкс" "С-Инновации" имеет цех по изготовлению сверхпроводника, который позволяет решать сложные задачи, например создавать мощные магнитные поля. Продукция поставляется в 22 страны.

Изобретение, в частности, может пригодиться в космической или транспортной промышленности. Сейчас специалисты компании испытывают электродвигатель для самолетов, построенный на базе таких проводников.

Токоограничитель на основе сверхпроводников предотвращает короткое замыкание за одну миллисекунду. Этот прибор необходим на подстанциях, обеспечивающих электричеством крупные объекты города.

Компании могут также рассчитывать на статус якорного резидента технопарка, что позволяет платить налог на прибыль по сниженной ставке – 15,5 процента. Сейчас в технопарке два якорных резидента: "Хромсистемслаб" (выполняет исследования в области обмена веществ) и "ДНК-Технология ТС".

На сегодня резидентами столичных технопарков являются более двух тысяч компаний. Они занимаются информационными технологиями, биотехнологиями, фармацевтикой и микроэлектроникой. 82% компаний-резидентов – представители малого и среднего бизнеса.