В "Лужниках" началось строительство центра самбо и бокса

15:10
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Фото: https://twitter.com/mossobyanin
В столице началось строительство Международного центра самбо и бокса. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
"С начала года мы построили шесть спортобъектов общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров. Самые крупные – дворец водных видов спорта и дворец гимнастики "Лужники", – написал мэр города.
С начала года мы построили 6 спортобъектов общей площадью почти 100 тысяч кв м. Самые крупные - дворец водных видов спорта и дворец гимнастики #Лужники. А сейчас там началось строительство Международного центра самбо и бокса, который сможет принимать соревнования мирового уровня. pic.twitter.com/KQocMM2Xxh— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 сентября 2019 г.
На прошлой неделе во время посещения "Лужников" Собянин доложил президенту России о проекте строительства Международного центра самбо и Центра бокса.
Ранее сообщалось, что это будет трехэтажный стеклянный павильон с колоннами из нержавеющей стали. Одну его часть займет Международный центр самбо, а другую – Центр бокса. На крыше сделают беговые дорожки для кардиотренировок.
Здание возведут неподалеку от футбольных полей в северной части комплекса. Площадь объекта – 10-15 тысяч квадратных метров. Также отмечалось, что на первом этаже разместятся тренажерные залы, два круглогодичных бассейна с зоной спа. Второй уровень предназначен для тренировочных залов для борцов. На третьем этаже организуют зоны для проведения соревнований с трибунами. На фасаде дворца установят большой медиаэкран.
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