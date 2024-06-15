Собянин рассказал, что снежные барсы Московского зоопарка переехали в новый вольер

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Снежных барсов Московского зоопарка переселили в новый вольер. Они будут жить в просторном комплексе, площадь которого составляет почти 700 квадратных метров, рассказал Сергей Собянин.



Мэр обратил внимание, что новый вольер повторяет среду обитания животных на Алтае. Многие высаженные в нем растения съедобны. В вольере для барсов также были созданы небольшие пещеры, окошки-подглядки и родильные отсеки, отметил глава города в своем телеграм-канале.

Новый комплекс для брасов соответствует международным стандартам имитации дикой природы, подчеркнул Собянин. Благодаря этому животные могут чувствовать себя безопасно.



"Сейчас здесь обитают самка Дайна и самец Унцик, они приехали из Центра воспроизводства редких видов животных", – рассказал мэр.

Он также обратил внимание, что в течение первой недели после открытия вольера зоопарк посетили более 160 тысяч человек. Это количество на четверть превышает число посетителей, пришедших на прошлой неделе.



Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появились на свет пять птенцов черных лебедей. При приближении людей самец и самка начинали шипеть, стремясь защитить свое потомство. В связи с этим в целях безопасности было решено переселить лебедей в крытый павильон до наступления осени.